Spalletti – Tegola formazione: due probabili fortait per Ounas e Tuanzebe (Di sabato 5 febbraio 2022) Tuttosport – Raffaele Auriemma conferma: “E’ improbabile il rientro di Ounas. Fuori anche Tuanzebe”. Sarà l’allenamento di oggi a dare delle risposte più concrete a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 5 febbraio 2022) Tuttosport – Raffaele Auriemma conferma: “E’ improbabile il rientro di. Fuori anche”. Sarà l’allenamento di oggi a dare delle risposte più concrete a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

