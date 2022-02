Serie A, tris della Lazio all’Artemio Franchi: Fiorentina stesa 0-3 (Di sabato 5 febbraio 2022) Serata nera per la Fiorentina di Italiano: i toscani perdono 0-3 lo scontro diretto con la Lazio di Sarri, Milinkovic e Immobile in gol Una serata e una partita da… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 5 febbraio 2022) Serata nera per ladi Italiano: i toscani perdono 0-3 lo scontro diretto con ladi Sarri, Milinkovic e Immobile in gol Una serata e una partita da… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Tris Lazio a Firenze, nella Viola debutto di Cabral ma non basta #FiorentinaLazio - surfasport : ???? SERIE A: TRIS DELLA LAZIO CONTRO LA FIORENTINA ?? #Fiorentina vs #Lazio - 0 a 3 ?? Brutta sconfitta in casa della… - redazioneDNP : #SerieA, tris per Sassuolo e Milan, cinque gol per la Roma. La lotta per il secondo posto continua ??… - redazionePS24 : ???? #SerieA, il @SassuoloUS rifila tre reti alla @sampdoria . Vincono anche @ASRomaFemminile e Milan ??… - ziatitti : RT @Max_Botti: Le medley, soprattutto per alcuni, sono un po' un tris di primi che - come disse qualcuno di veramente bassista - è il bigli… -