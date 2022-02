Sanremo 2022, Sabrina Ferilli e l’Ode ad Amadeus (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Tutto su questo palco ha funzionato. Un festival così non nasce a caso, per fare certe cose ce vole naso”. Si conclude così l’Ode ad Amadeus declamata da Sabrina Ferilli sul finale di Sanremo 2022 per celebrare le tra edizioni di cui Amadeus ha curato conduzione e direzione artistica. “Non sono né scrittrice né poetessa – attacca l’attrice romana – e con le rime c’ho pure dei problemi. Ma mi pareva giusto celebrare questo signore e i suoi tre Sanremi. Quindi procederò senza imbarazzo e se nun ve piace nun rompete…”. “Quelle con Amadeus, lo voglio dire, so’ tre edizioni – prosegue Ferilli – che hanno fatto storia. Anche volendo non le puoi scordare, se so’ incastrate dentro la memoria. Luci, canzoni, ospiti, colore e ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Tutto su questo palco ha funzionato. Un festival così non nasce a caso, per fare certe cose ce vole naso”. Si conclude cosìaddeclamata dasul finale diper celebrare le tra edizioni di cuiha curato conduzione e direzione artistica. “Non sono né scrittrice né poetessa – attacca l’attrice romana – e con le rime c’ho pure dei problemi. Ma mi pareva giusto celebrare questo signore e i suoi tre Sanremi. Quindi procederò senza imbarazzo e se nun ve piace nun rompete…”. “Quelle con, lo voglio dire, so’ tre edizioni – prosegue– che hanno fatto storia. Anche volendo non le puoi scordare, se so’ incastrate dentro la memoria. Luci, canzoni, ospiti, colore e ...

