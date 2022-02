Sanremo 2022, la finale: commenti a caldo (Di sabato 5 febbraio 2022) Alle 20.40, su RaiUno, la quarta serata della 72^ edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. Con lui sul palco Lorena Cesarini. Oggi sul palco tutti i 25 Big in gara e verrà decretata la canzone vincitrice di questa edizione della kermesse. Amadeus nel corso della serata sarà affiancato da Sabrina Ferilli, super ospite Marco Mengoni. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di sabato 5 febbraio 2022) Alle 20.40, su RaiUno, la quarta serata della 72^ edizione del Festival dicondotta da Amadeus. Con lui sul palco Lorena Cesarini. Oggi sul palco tutti i 25 Big in gara e verrà decretata la canzone vincitrice di questa edizione della kermesse. Amadeus nel corso della serata sarà affiancato da Sabrina Ferilli, super ospite Marco Mengoni. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - LaStampa : Festival 2022, ecco la scaletta della finale - GabrieleMuccino : @blu_sia @BdiBeppe @Sanremo__2022 @piersileri Se questo virus e la sua negazione (e molto altro) non avessero racco… -