Sanremo 2022 | Grignani incontrollabile sul palco | scoppia la lite con Irama?

La quarta serata di Sanremo 2022 è stata dedicata alle cover racchiuso nell'arco temporale che va dagli anni 60 fino ai 90. La puntata si preannunciava ricca di colpi di scena e così è andata. Uno dei più attesi sul palco dell'Ariston era Gianluca Grignani, il quale ha accompagnato Irama nella sua "La mia storia tra le dita". L'esibizione, tuttavia, è stata da dimenticare a causa dell'atteggiamento del cantautore milanese. Stando alle voci, in camerino, sarebbe persino salita la tensione tra i due.

