Sanremo 2022, Gino Paoli sull'esibizione di Mahmood e Blanco: "Hanno emozionato" (Di sabato 5 febbraio 2022) La quarta serata del Festival di Sanremo 2022 è stata decisamente ricca di sorprese e grandi emozioni. Tanti gli artisti che si sono esibiti sul palco dell'Ariston, regalandoci meravigliose cover di successi del passato. Mahmood e Blanco, che si sono aggiudicati il secondo posto nella classifica dei duetti, Hanno proposto una splendida versione de Il cielo in una stanza, tra le canzoni più belle di Gino Paoli. Quest'ultimo ha avuto l'occasione di ascoltare l'esibizione dei due ragazzi, e ha espresso il suo parere in merito. Gino Paoli, l'opinione su Mahmood e Blanco Senza alcun dubbio, la performance di Mahmood e Blanco ha conquistato il pubblico. Tra i favoriti di ...

