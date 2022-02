Sanremo 2022 e il tenero omaggio a Raffaella Carrà (Di domenica 6 febbraio 2022) Nel corso della finalissima, Laccio confeziona uno spettacolare e rispettoso omaggio alla Raffa Nazionale Leggi su vanityfair (Di domenica 6 febbraio 2022) Nel corso della finalissima, Laccio confeziona uno spettacolare e rispettosoalla Raffa Nazionale

Advertising

RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - paynethetic : RT @ToniaPeluso: Amadeus va in galleria perché tanto come ha detto Sabrina in conferenza stampa se si ammalano ora che il Festival è finito… - bertini_camilla : RT @SanremoRai: L’instabilità di un amore non definito, senza regole. Non servono catene se a letto stiamo così bene, liberi di andare per… -