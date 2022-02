No Green pass in piazza a Sanremo, le accuse a Fiorello (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono un centinaio i manifestanti, che verso le 15.30, a Pian di Nave di Sanremo, hanno partecipato alla manifestazione ‘No Green pass day’ per protestare contro l’obbligo di ‘certificato verde’. Tra gli ospiti anche l’attore imperiese Carlo Carli. Diego Costacurta, uno degli organizzatori dell’evento, che già nei giorni scorsi a Imperia aveva depositato una petizione con raccolta di oltre cinquemila firme, ha duramente attaccato il ‘siparietto’ di Fiorello durante la prima serata del Festival, per aver sbeffeggiato coloro i quali hanno subito effetti collaterali dal vaccino “a causa del grafene, del microchip, dei poteri forti”. La manifestazione si è svolta in maniera pacifica, davanti a una nutrita presenza di polizia e carabinieri. Lo showman Fiorello durante la prima puntata ha fatto un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono un centinaio i manifestanti, che verso le 15.30, a Pian di Nave di, hanno partecipato alla manifestazione ‘Noday’ per protestare contro l’obbligo di ‘certificato verde’. Tra gli ospiti anche l’attore imperiese Carlo Carli. Diego Costacurta, uno degli organizzatori dell’evento, che già nei giorni scorsi a Imperia aveva depositato una petizione con raccolta di oltre cinquemila firme, ha duramente attaccato il ‘siparietto’ didurante la prima serata del Festival, per aver sbeffeggiato coloro i quali hanno subito effetti collaterali dal vaccino “a causa del grafene, del microchip, dei poteri forti”. La manifestazione si è svolta in maniera pacifica, davanti a una nutrita presenza di polizia e carabinieri. Lo showmandurante la prima puntata ha fatto un ...

