Meteo | Lombardia | domani foschia | da lunedì massime in rialzo

(Di sabato 5 febbraio 2022) Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Fino a domattina sullae nubi basse in pianura, venti deboli, precipitazioni assenti. Dalla sera di domenica l'addossamento di un fronte freddo all'arco alpino porterà nubi e deboli nevicate sulle Alpi, ma soprattutto un marcato rinforzo del vento a tutte le quote, con favonio in pianura nelle ore centrali di. Attenuazione del vento martedì, con tempo stabile e soleggiato. Lo rende noto l'Arpanel suo bollettinoregionale., domenica 6 febbraio, nubi basse o nebbie al mattino sulla pianura e in Appennino, soleggiato o al più velato sulle Alpi; nel pomeriggio nubi più marcate sui rilievi, con nubi basse residue sulla bassa pianura. Deboli nevicate sui rilievi settentrionali di confine in tarda serata. ...