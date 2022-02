M5s, Grillo interviene sulla lite Di Maio - Conte: 'Passare dagli ardori giovanili alla maturità' (Di sabato 5 febbraio 2022) Scissione nel M5s? I rischi non ci sono ma è chiaro che nel Movimento c'è uno scaricamento, anche perché in passato i grillini avevano imbarcato di tutto. Di fronte alla rottura Di Maio - Conte, Beppe ... Leggi su globalist (Di sabato 5 febbraio 2022) Scissione nel M5s? I rischi non ci sono ma è chiaro che nel Movimento c'è uno scaricamento, anche perché in passato i grillini avevano imbarcato di tutto. Di fronterottura Di, Beppe ...

