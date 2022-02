“Lì è tutto più strano”, lo disse Allegri: un aspetto del campo favorisce il Venezia contro il Napoli (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Penzo di Venezia potrebbe rappresentare un ostacolo per il Napoli. Non solo perché domani, a partire dalle ore 15, gli azzurri giocheranno lontani dal calore del Maradona. C’è di più: a Venezia, infatti, il campo è più stretto della norma. Ne aveva parlato Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, che contro i lagunari non è andata oltre al pareggio. Il tecnico alla vigilia della sfida avvisò delle difficoltà: “A Venezia è tutto particolare. Arrivi in vaporetto, ti guardi attorno, entri e sembra che tutto sia più piccolo, più stretto, la palla è sempre in gioco. Se vai lì e non fai una partita da provinciale, rischi di farti male. favorisce chi si chiude rispetto a chi è abituato a sfruttare gli spazi ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Penzo dipotrebbe rappresentare un ostacolo per il. Non solo perché domani, a partire dalle ore 15, gli azzurri giocheranno lontani dal calore del Maradona. C’è di più: a, infatti, ilè più stretto della norma. Ne aveva parlato Massimiliano, allenatore della Juventus, chei lagunari non è andata oltre al pareggio. Il tecnico alla vigilia della sfida avvisò delle difficoltà: “Aparticolare. Arrivi in vaporetto, ti guardi attorno, entri e sembra chesia più piccolo, più stretto, la palla è sempre in gioco. Se vai lì e non fai una partita da provinciale, rischi di farti male.chi si chiude rispetto a chi è abituato a sfruttare gli spazi ...

