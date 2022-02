L’Equazione del cuore”: Maurizio de Giovanni presenta a Napoli il suo ultimo lavoro (Di sabato 5 febbraio 2022) Lunedì 7 febbraio al Teatro Diana di Napoli (via Luca Giordano, 64) Maurizio de Giovanni presenta ‘L’Equazione del cuore’, edito da Mondadori. Nel corso dell’appuntamento – in programma alle 20:30 con ingresso libero fino a esaurimento posti e previo controllo green pass come da norme vigenti – ci saranno letture di Sergio Castellitto e musiche di Marco Zurzolo con Carlo Fimiani (chitarra) e Marco De Tilla (contrabbasso). “Questo – si legge nelle note di presentazione – è il romanzo che Maurizio de Giovanni avrebbe voluto scrivere, da sempre. È una storia cresciuta insieme a lui. È l’orizzonte in cui confluiscono felicemente tutte le sue macchine narrative, e vi trovano una sorta di maturo compimento. Dopo la morte della moglie, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 febbraio 2022) Lunedì 7 febbraio al Teatro Diana di(via Luca Giordano, 64)dedel’, edito da Mondadori. Nel corso dell’appuntamento – in programma alle 20:30 con ingresso libero fino a esaurimento posti e previo controllo green pass come da norme vigenti – ci saranno letture di Sergio Castellitto e musiche di Marco Zurzolo con Carlo Fimiani (chitarra) e Marco De Tilla (contrabbasso). “Questo – si legge nelle note dizione – è il romanzo chedeavrebbe voluto scrivere, da sempre. È una storia cresciuta insieme a lui. È l’orizzonte in cui confluiscono felicemente tutte le sue macchine narrative, e vi trovano una sorta di maturo compimento. Dopo la morte della moglie, ...

Advertising

lucacestola : @Pasteur01091499 @MedBunker La norma è invece chiara, se poi ci sono medici che (per incompetenza?) non la seguono… - giannigosta : Presentazione al Teatro Diana del nuovo romanzo di Maurizio de Giovanni “L’equazione del cuore” - GenerosoAndria : #Anagrammi (1) MAURIZIO DE GIOVANNI Umani vizi: indago reo. In emozioni guardavi. L’EQUAZIONE DEL CUORE… - GenerosoAndria : Appuntamento a lunedì 7 febbraio al teatro Diana per la presentazione del romanzo di #MaurizioDeGiovanni “L’equazio… - saria_mba : @LaRobiErre Altrimenti scatta troppo facilmente l'equazione 'è donna= sarà brava a scegliere le tende/i tappeti/il… -