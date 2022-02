La lettera con cui Di Maio annuncia a Conte le sue dimissioni dal comitato di garanzia M5S (Di sabato 5 febbraio 2022) La prima mossa strategica nella partita interna al Movimento 5 Stelle la fa Luigi Di Maio: il ministro degli Esteri ha deciso di dimettersi dal comitato di garanzia del partito, scrivendo una lettera al presidente Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo. La missiva è un preludio al confronto che i grillini hanno annunciato dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, e invita ad “ascoltare le diverse anime del movimento” e ad aprirsi a un confronto “che ci permetta – scrive Di Maio – di rilanciare davvero il nuovo corso del Movimento 5 Stelle”. “Sono state giornate intense – inizia il testo – perché l’elezione del Presidente della Repubblica è un momento importante per la democrazia parlamentare, un momento in cui viene fatta una scelta che segna la storia della ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) La prima mossa strategica nella partita interna al Movimento 5 Stelle la fa Luigi Di: il ministro degli Esteri ha deciso di dimettersi daldidel partito, scrivendo unaal presidente Giuseppee al garante Beppe Grillo. La missiva è un preludio al confronto che i grillini hannoto dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, e invita ad “ascoltare le diverse anime del movimento” e ad aprirsi a un confronto “che ci permetta – scrive Di– di rilanciare davvero il nuovo corso del Movimento 5 Stelle”. “Sono state giornate intense – inizia il testo – perché l’elezione del Presidente della Repubblica è un momento importante per la democrazia parlamentare, un momento in cui viene fatta una scelta che segna la storia della ...

Advertising

LoredanaBerte : La tua lettera mi ha davvero commossa, sei un’anima sensibile @achilleidol ?? Questo ricordo lo porterò per sempre c… - Agenzia_Ansa : Luigi Di Maio si è dimesso dal comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. L'annuncio arriva con una lettera a Giu… - fanpage : Pubblichiamo in anteprima la lettera con con cui Luigi #DiMaio annuncia a Giuseppe Conte le sue dimissioni dal ruol… - VolpiPvolpi99 : Ma diccelo cosa c'è che non va, Luigi. Siamo tutti curiosi. Santo Cielo, diccelo. Non dirlo solo a Guerini, Rosato,… - P3RFECTNOW : RT @LoredanaBerte: La tua lettera mi ha davvero commossa, sei un’anima sensibile @achilleidol ?? Questo ricordo lo porterò per sempre con me… -