Juventus, cambia il rigorista? Non è più Dybala (Di sabato 5 febbraio 2022) La Juventus cambia rigorista? Sembra che Dybala non sarà più il prescelto per andare dagli undici metri. Ecco chi sostituirà la Joya. Il prossimo rigore della Juventus potrebbe vedere un nuovo giocatore andare sul dischetto; una decisione che, se dovesse essere confermata, potrebbe influire e non poco sul riscorso rinnovo di contratto dell’attaccante argentino. Getty ImagesIl destino di Dybala potrebbe essere deciso da una semplice decisione, quella di cambiare rigorista; sembra, infatti, che la Juventus abbia scelto un nuovo giocatore per andare a battere i tiri dal dischetto. Il calciatore in questione è Dusan Vlahovic. Taylor Mega regina delle nevi: il bikini è minuscolo anche se fa freddo Qualora il passaggio di consegne, da ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 5 febbraio 2022) La? Sembra chenon sarà più il prescelto per andare dagli undici metri. Ecco chi sostituirà la Joya. Il prossimo rigore dellapotrebbe vedere un nuovo giocatore andare sul dischetto; una decisione che, se dovesse essere confermata, potrebbe influire e non poco sul riscorso rinnovo di contratto dell’attaccante argentino. Getty ImagesIl destino dipotrebbe essere deciso da una semplice decisione, quella dire; sembra, infatti, che laabbia scelto un nuovo giocatore per andare a battere i tiri dal dischetto. Il calciatore in questione è Dusan Vlahovic. Taylor Mega regina delle nevi: il bikini è minuscolo anche se fa freddo Qualora il passaggio di consegne, da ...

