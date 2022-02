Inter Frattesi, il Sassuolo fissa il prezzo (Di sabato 5 febbraio 2022) L’Inter continua a seguire Frattesi per la prossima stagione, intanto il Sassuolo fissa il prezzo del centrocampista L’Inter ha scelto il centrocampista per il futuro: si chiama Davide Frattesi. Il talento classe ’99, scuola Roma, sta facendo molto con il Sassuolo. I neroverdi fissano il prezzo che si aggira ad una valutazione tra 20 e 25 milioni di euro. I nerazzurri hanno già in mente di inserire delle contropartite per abbassare le pretese e il nome di Pirola resta vivo. A riportarlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) L’continua a seguireper la prossima stagione, intanto ilildel centrocampista L’ha scelto il centrocampista per il futuro: si chiama Davide. Il talento classe ’99, scuola Roma, sta facendo molto con il. I neroverdino ilche si aggira ad una valutazione tra 20 e 25 milioni di euro. I nerazzurri hanno già in mente di inserire delle contropartite per abbassare le pretese e il nome di Pirola resta vivo. A riportarlo Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

