I sindaci incontrano papa Francesco Delegazione capitanata dal primo cittadino di Bari e presidente dell' Anci | Antonio Decaro

"'Anche io sono sindaco di qualcosa'. Con queste parole oggi Papa Francesco ha accolto noiin Vaticano. A lui va il nostro grazie per l'attenzione e la vicinanza che abbiamo sempre sentito". Così il primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, a margine dell'incontro con il pontefice a ...Il Papa ha anche dato atto aidelle difficoltà chenel loro servizio. "Si pretende che iabbiano la soluzione a tutti i problemi! Ma questi " lo sappiamo " non si risolvono ...All’incontro con la stampa interverranno il Presidente della ... i Procuratori Generali Giuseppe Lucantonio e Gerardo Dominijanni. Insieme agli altri Sindaci sarà presente anche il Primo cittadino di ...A organizzare il webinar è "Recovery Sud", previsto per martedì 8 febbraio alle 11 e sarà introdotto da Chiara Goretti, coordinatrice della segreteria tecnica del Pnrr ROSETO CAPO SPULICO - Un ...