G Bretagna | Elisabetta auspica titolo di Regina Consorte per Camilla

(Di domenica 6 febbraio 2022) Laha annunciato che vorrebbe che, la duchessa di Cornovaglia, fosse insignita deldiquando il principe Carlo diventerà re. In un messaggio in occasione del 70esimo anniversario del suo regno, la95enne ha affermato che è suo "sincero desiderio" chericopra quel. Un portavoce di Clarence House ha affermato che il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia sono stati "commossi e onorati"."È mio sincero desiderio che, quando arriverà quel momento,sia riconosciuta come la", scrive. Il messaggio della, che segna la sua ascesa al trono nel 1952, tocca in maniera ...

simone_dela : #mattarella diventa anche il toy boy della regina Elisabetta e si fa intestare pure la Gran Bretagna

La regina, 95 anni, domani 6 febbraio festeggia i 70 anni di trono . Si chiama giubileo di platino . Mai nessuno come lei in Gran Bretagna. Pochissimi al mondo. Anniversario storico e doloroso.