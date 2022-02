Felicità, il testo della canzone di Lucio Dalla suonata dall’orchestra del Festival di Sanremo 2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) Qual è il testo di Felicità, la canzone di Lucio Dalla suonata dall’orchestra del Festival di Sanremo 2022 per rendere omaggio al grande artista bolognese? Ecco il brano e il video: Se tutte le stelle del mondo A un certo momento Venissero giù Tutta una serie di astri Di polvere bianca scaricata dal cielo Ma il cielo senza i suoi occhi Non brillerebbe più Se tutta la gente del mondo Senza nessuna ragione Alzasse la testa E volasse su Senza il loro casino Quel doloroso rumore La terra povero cuore Non batterebbe più Mi manca sempre l’elastico Per tener su le mutande Così che le mutande Al momento più bello mi vanno giù Come un sogno finito Magari un sogno importante Un amico tradito Anch’io sono stato tradito Ma non ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 5 febbraio 2022) Qual è ildi, ladideldiper rendere omaggio al grande artista bolognese? Ecco il brano e il video: Se tutte le stelle del mondo A un certo momento Venissero giù Tutta una serie di astri Di polvere bianca scaricata dal cielo Ma il cielo senza i suoi occhi Non brillerebbe più Se tutta la gente del mondo Senza nessuna ragione Alzasse la testa E volasse su Senza il loro casino Quel doloroso rumore La terra povero cuore Non batterebbe più Mi manca sempre l’elastico Per tener su le mutande Così che le mutande Al momento più bello mi vanno giù Come un sogno finito Magari un sogno importante Un amico tradito Anch’io sono stato tradito Ma non ...

