“Fatto in casa per voi” | la puntata del 5 febbraio 2022

Dopo la pausa di Natale, la cucina di Benedetta Rossi riapre al pubblico di Food Network e si riempie di profumi e sapori invernali, in attesa della primavera. La celebre youtuber, protagonista della sesta stagione della serie di Food Network Fatto in casa per voi, corre in soccorso dei suoi tanti fan nella preparazione di golosi piatti. Idee, ricette semplici e d'effetto, dolci e salate, nelle puntate in onda sul canale 33 del digitale terrestre ogni sabato, alle 14:45. Vi basterà cliccare sui link sotto per avere le ricette complete. Quinta puntata su Real Time (clicca sulle foto) Ciambelle ciociare Biscotti Zaira Torta foresta bianca Le ricette delle precedenti puntate Spiedoni di polpette Stecchi dolci con frutta Spiedini caldi e freddi Zuppa di pollo e mais Baked potatoes New York Cheesecake Vellutata di piselli Fusi di ...

