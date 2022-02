Docente rifiuta vaccino | può partecipare al concorso ordinario?

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 5 febbraio 2022)secondaria bandito con DD n. 499 del 21 aprile 2020 e modificato con Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022: citiamo questo perché è l'unico, al momento, per il quale attendiamo il calendario delle prove e l'unico per il quale si renderanno necessarie misure per lo svolgimento in sicurezza. L'articolo .