Damiano dei Maneskin all' Olimpico | gioia poi delusione

AGI - Il grande gol di Zaniolo sotto la Curva Sud al 90', poi annullato al Var, ha fatto esultare anche la tribuna autorità che assisteva a Roma-Genoa di questo pomeriggio, dove oltre allo storico capitano Francesco Totti sedeva anche Damiano, il frontman dei Maneskin, reduce dalla trionfale performance nella serata inaugurale di Sanremo. Il rocker, tifosissimo giallorosso, è stato inquadrato mentre festeggiava a lungo, sciarpa alla mano, dopo aver cantato a squarciagola prima dell'inizio del match l'inno della Roma insieme agli altri tifosi. Poi però la doccia fredda: le proteste dei giocatori genoani, l'arbitro Abisso richiamato al Var, e poi l'annullamento del gol per un fallo precedente di Abraham, seguito amaramente anche dall'espulsione dello stesso Zaniolo per proteste. pic.twitter.com/0YJjDZTZDc — AS Roma (@OfficialASRoma) February 5, ...

