Curling, Olimpiadi 2022: risultati settima sessione doppio misto. Tutto facile per Svezia e Norvegia (Di sabato 5 febbraio 2022) In archivio la settima sessione del round robin nel doppio misto del Curling alle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino. sessione numero 7 a forti tinte scandinave, date le vittorie a valanga da parte di Svezia e Norvegia rispettivamente su Svizzera e Australia. La coppia svedese formata da Almida de Val e Oskar Eriksson si libera agevolmente della coppia svizzera con il punteggio di 1-6, che poteva diventare ben più rotondo se Jenny Perret e Martin Rios non avessero deciso di concedere il match durante il settimo end. La Svezia si porta così provvisoriamente al secondo posto con 4 vittorie e due sconfitte, alle spalle della coppia azzurra, ancora imbattuta in quattro incontri. Copione simile per l'altra ...

