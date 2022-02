Colpo Inter, Marotta fa esultare i tifosi: “Stiamo per accontentarli” (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News Il futuro dell'Inter è chiaro, con Marotta in vantaggio. Il mercato è solo all'inizio e l'Inter è pronta a contendersi la vittoria in tutte le competizioni a cui parteciperà. La società ha fatto una proposta, l'entourage del giocatore ne ha chiesto di più e noi siamo pronti a concedere questo aumento. Vedremo se ci sono le condizioni per finalizzare la transazione". L'Inter è pronta a prolungare il contratto di Marcelo Brozovic. Il club ha fatto una proposta, l'entourage dei giocatori ha chiesto di più e l'Inter è disposta a concedere l'aumento. L'Inter è impegnata a trovare una soluzione per il rinnovo di Marcelo Brozovic con l'entourage del giocatore. Il club sta per chiudere un centrocampista croato, uno dei più utilizzati da Simone Inzaghi. Secondo le recenti ... Leggi su goalnews (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News Il futuro dell'è chiaro, conin vantaggio. Il mercato è solo all'inizio e l'è pronta a contendersi la vittoria in tutte le competizioni a cui parteciperà. La società ha fatto una proposta, l'entourage del giocatore ne ha chiesto di più e noi siamo pronti a concedere questo aumento. Vedremo se ci sono le condizioni per finalizzare la transazione". L'è pronta a prolungare il contratto di Marcelo Brozovic. Il club ha fatto una proposta, l'entourage dei giocatori ha chiesto di più e l'è disposta a concedere l'aumento. L'è impegnata a trovare una soluzione per il rinnovo di Marcelo Brozovic con l'entourage del giocatore. Il club sta per chiudere un centrocampista croato, uno dei più utilizzati da Simone Inzaghi. Secondo le recenti ...

Advertising

MilanPress_it : 11’ #InterMilan 0??-0?? Miracolo di Maignan! L’Inter preme sull’acceleratore: Brozovic calcia in porta con deviazi… - Angelredblack1 : @BellinelliBruno @marifcinter @BeppeSala Secondo me sì perché Milan e Inter vogliono fare lo stadio, e sono venuti… - NICKTOH9 : @Inter Forza ragazzi!! Andate a dare il Colpo di grazia al Diavolo!! ????? - mikeshamash : RT @FontanaPres: Stasera Inter-Milan! I favori del pronostico sono tutti per i cugini nerazzurri. Ma il Diavolo è sempre pronto a un colpo… - __Ripper__ : @marracash nel video dell’Inter il giorno del derby è un colpo basso. -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo Inter PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA NAPOLI/ Diretta tv, dubbio Osimhen - Mertens? Prima della sosta, nonostante l'emergenza Covid il Venezia di Paolo Zanetti aveva sfiorato il colpo in casa Inter : tanti complimenti ma nessun punto, i lagunari stavolta sperano in un epilogo ...

Marotta: "Con Gosens abbiamo aggiunto un tassello sulla fascia sinistra, non mettiamo limiti a Perisic" ... Giuseppe Marotta L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato a Dazn prima della stracittadina milanese, che è anche una sfida scudetto. Sul colpo Gosens. Può incidere sul futuro ...

Mercato Inter: Marotta accelera per il difensore, colpo gratis Virgilio Sport Inter, Marotta vuole bruciare tutti: il sogno è Milinkovic-Savic Tuttavia, l’Inter si sta muovendo sottotraccia per tentare il grande colpo. La stima che Sergej nutre verso Simone Inzaghi è immensa e contraccambiata. Milinkovic-Savic lascerà la Lazio solo per un ...

Calciomercato Inter, valanga di nomi: “Lui arriva al 99%!” Marotta lo ha dimostrato chiaramente con il colpo Gosens. Questa Inter sogna in grande: assaggiato il sapore del successo non si accontenta più dei successi in Italia ma vuole far bene anche in Europa ...

Prima della sosta, nonostante l'emergenza Covid il Venezia di Paolo Zanetti aveva sfiorato ilin casa: tanti complimenti ma nessun punto, i lagunari stavolta sperano in un epilogo ...... Giuseppe Marotta L'amministratore delegato dell'Giuseppe Marotta ha parlato a Dazn prima della stracittadina milanese, che è anche una sfida scudetto. SulGosens. Può incidere sul futuro ...Tuttavia, l’Inter si sta muovendo sottotraccia per tentare il grande colpo. La stima che Sergej nutre verso Simone Inzaghi è immensa e contraccambiata. Milinkovic-Savic lascerà la Lazio solo per un ...Marotta lo ha dimostrato chiaramente con il colpo Gosens. Questa Inter sogna in grande: assaggiato il sapore del successo non si accontenta più dei successi in Italia ma vuole far bene anche in Europa ...