Carabinieri accoltellati, le condizioni restano stabili. È ancora caccia all’uomo (Di sabato 5 febbraio 2022) Senza esito fino a venerdì sera le ricerche dell’aggressore. I due militari hanno ricevuto in ospedale le visite dei familiari, dei comandanti provinciale e regionale dell’Arma. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 5 febbraio 2022) Senza esito fino a venerdì sera le ricerche dell’aggressore. I due militari hanno ricevuto in ospedale le visite dei familiari, dei comandanti provinciale e regionale dell’Arma.

