Caos procure | difesa Palamara chiede elenco membri Anm | giudici rispondono ‘siamo iscritte’

(Adnkronos) – La richiesta di costituzione di parte civile da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati nel processo che vede imputato a Perugia l'ex magistrato Luca Palamara per corruzione è al centro di un'istanza avanzata dai suoi difensori, gli avvocati Roberto Rampioni e Benedetto Buratti, al Tribunale di Perugia per acquisire "l'elenco nominativo degli iscritti all'Anm alla data del 15 novembre 2021, al fine di consentire l'esercizio del diritto di difesa in ordine al piano accertamento dell'imparzialità, indipendenza e terzietà, anche solo appartente, del giudice competente a decidere". Un'istanza che i difensori di Palamara hanno presentato dopo, scrivono nel documento, "aver ripetutamente fatto richiesta all'Associazione nazionale magistrati di rilascio dell'elenco nominativo dei ...

