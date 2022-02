“Basta, comico, ci hai disgustato”: il web contro il post di Grillo in cui parla della “maturità” del M5S (Di sabato 5 febbraio 2022) Grillo massacrato come non mai sui social dopo il suo lungo post “di accompagnamento” alla bomba sganciata da Di Maio contro Conte: con le dimissioni dal consiglio direttivo del M5S con cui si apre di fatto il “redde rationem” contro l’ex premier. Siluro che crea un ulteriore smottamento nei pentastellati. E Grillo che fa ? Cita Calvino. Cita una parabola biblica. Ecco il suo lungo scritto. Di fronte alla rottura Di Maio-Conte, Beppe Grillo chiarisce che “la nostra rivoluzione democratica è chiamata a passare dai suoi ardori giovanili alla sua maturità: senza rinnegare le sue radici ma individuando percorsi più strutturati per realizzarne il disegno”. E aggiunge: “Abbiamo cinque stelle polari, le cinque parole chiave di Italo Calvino per il nuovo millennio: leggerezza, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 5 febbraio 2022)massacrato come non mai sui social dopo il suo lungo“di accompagnamento” alla bomba sganciata da Di MaioConte: con le dimissioni dal consiglio direttivo del M5S con cui si apre di fatto il “redde rationem”l’ex premier. Siluro che crea un ulteriore smottamento nei pentastellati. Eche fa ? Cita Calvino. Cita una parabola biblica. Ecco il suo lungo scritto. Di fronte alla rottura Di Maio-Conte, Beppechiarisce che “la nostra rivoluzione democratica è chiamata a passare dai suoi ardori giovanili alla sua: senza rinnegare le sue radici ma individuando percorsi più strutturati per realizzarne il disegno”. E aggiunge: “Abbiamo cinque stelle polari, le cinque parole chiave di Italo Calvino per il nuovo millennio: leggerezza, ...

