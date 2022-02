Zuppa di Porro 4 febbraio 2022

(Di venerdì 4 febbraio 2022)di. Peggio del discorso di insediamento del Presidente della Repubblica ci sono solo i commenti dei giornali e i loro titoli da diabete. Berlusca palleggia sul cdx, e veneziani lo dustrugge. Grillo si incavola con Conte, forse. Gli effetti avversi dei vaccini per la Verità. Raid americano per dare una lustratina a Biden Casino Superbonus edilizio, Cdp e Poste non accettano più Facebook perde un botto in Borsa Sale o spread, ma non si dice, se non da Mf #rassegnastampa4feb L'articolo proviene da Nicola

Advertising

NicolaPorro : Zuppa di Porro - NicolaPorro : ?? Lo strappo della Lega sulle riaperture, il mito di Mattarella super partes e i veri numeri dei vaccini sui casi a… - NicolaPorro : Zuppa di Porro - Carmine13051963 : RT @NicolaPorro: Zuppa di Porro - tibollo : Zuppa di Porro 3 feb - Lo scandalo di Di Maio che 'usa' la 007 Belloni -

Ultime Notizie dalla rete : Zuppa Porro

Nicola Porro

SulladiMax Del Papa scrive: "Ma la patria non ci crederà oltre, e, stante il tramonto lugubre di Draghi, la figura di riferimento diventa Mattarella: in lui, nella sua eternità, si ...SulladiFrancesco Giubilei scrive: "Sia che si voglia rifondare il centrodestra o dar vita a una federazione o costruire una nuova alleanza, c'è una sola strada da seguire ed è quella ...Aglio, cipolla e porro ricchi di quercetina ... Ecco alcune ricette per febbraio Zuppa di fagioli cannellini e finocchi con semi di lino: 800 g di fagioli lessati, 3 finocchi tagliati a fettine, 1 ...00:00 Il dilemma di chi aveva ragione: ora aprono e pure in ritardo, ma come fai a dire no? Lo strappo della Lega. 09:55 La questione di Elisabetta Belloni e di Luigi Di Maio che la tira per la ...