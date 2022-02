Un neonato è stato trascinato per venti metri da un treno merci: è in gravissime condizioni (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una storia agghiacciante: un neonato è stato trascinato per venti metri da un treno merci che, secondo una prima ricostruzione, ha agganciato il passeggino in stazione, a Pavia: il piccolo, 16 giorni ... Leggi su globalist (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una storia agghiacciante: unperda unche, secondo una prima ricostruzione, ha agganciato il passeggino in stazione, a Pavia: il piccolo, 16 giorni ...

Advertising

MonacaMonza : @Svagaia Tuttavia resta il mistero del bimbo scambiato nella villa del Poggio Imperiale qui a Fiorenza; i maligni d… - endimione_c : Un neonato, che forse per le sue prime ore è stato allattato dalla mamma attraverso le sbarre che la bloccano, in u… - streetloveitaly : @iannetts70 È morto un neonato su una nave durante il conte 2 Notizia passata sotto silenzio Ci fosse stato il… - DebiruS : @Ecate31 Come le è stato fatto notare il pianto di un neonato genera ansia e disagio in chi lo sente perché è il mo… - emilioaurilia : @cozzmat Sarebbe stato da persone serie. Mattarella, secondo me, non dovrebbe accettare. La classe politica incapa… -