Smog | fine della tregua in Emilia - Romagna | torna l' allerta

(Di venerdì 4 febbraio 2022) È durata pochi giorni ladall'allarme per loe la qualità dell'aria in. Da domani, sabato 5 febbraio,il bollino rosso diin tutta la regione per le ...

comunebologna : ?? Da domani, martedì 1° febbraio, fine delle misure emergenziali contro lo #smog. ?? - sailorsara_ : Fuori c’è una nebbia (smog) talmente fitta che potrebbe benissimo essersi aperto un varco spazio temporale sulla Lo… -

È durata pochi giorni la tregua dall'allarme per loe la qualità dell'aria in Emilia - Romagna. Da domani, sabato 5 febbraio, torna il bollino rosso di allerta in tutta la regione per le previsioni riguardanti lo sforamento delle polveri sottili ...La palla deve essere calciata da tutti e, solo così, allapotremo fare gol'. 'Conosciamo la situazione dell' inquinamento dell'aria nel nostro territorio, su cui la Regione del Veneto mantiene ...(ANSA) - BOLOGNA, 04 FEB - È durata pochi giorni la tregua dall'allarme per lo smog e la qualità dell'aria in Emilia-Romagna. Da domani, sabato 5 febbraio, torna il bollino rosso di allerta in tutta ...Circa il particolato fine, invece, svettano proprio i dati di Cremona insieme ... in particolare nei settori che maggiormente contribuiscono allo smog con le loro emissioni. «La qualità dell’aria in ...