Serie B | Alessio Zerbin eletto calciatore del mese di gennaio dall’Aic

Alessio Zerbin ha vinto il premio dell'Aic come miglior giocatore del mese di gennaio per la Serie B. Un bel riconoscimento per il giovane talento di proprietà del Napoli che gioca nel Frosinone. Il Napoli ha acquistato Zerbin dal Gozzano nel 2017. Seguì un'ottima stagione in Primavera e poi una Serie di prestiti tra Serie C e Serie B, fino al Frosinone, dove è diventato un titolare inamovibile e sta iniziando a segnare anche in modo importante, sia sotto il profilo strettamente numerico che dal punto di vista stilistico.

