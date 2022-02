Sanremo 2022, domani no green pass brindano davanti all’Ariston (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un brindisi contro le restrizioni. E l’iniziativa annunciata dai ‘no green pass’ per domani alle 17,30 in via Matteotti, la stessa strada in cui si trova il teatro Ariston. “Aperilibero” nasce – così come spiegato dagli organizzatori in una locandina – dal divieto di consumare nei bar senza certificazione verde. “Brindiamo e cantiamo contro ogni restrizione – ribadiscono -oppressione e discriminazione. Portiamo da bere e da mangiare”. (dall’inviata Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un brindisi contro le restrizioni. E l’iniziativa annunciata dai ‘no’ peralle 17,30 in via Matteotti, la stessa strada in cui si trova il teatro Ariston. “Aperilibero” nasce – così come spiegato dagli organizzatori in una locandina – dal divieto di consumare nei bar senza certificazione verde. “Brindiamo e cantiamo contro ogni restrizione – ribadiscono -oppressione e discriminazione. Portiamo da bere e da mangiare”. (dall’inviata Silvia Mancinelli) L'articolo proviene da Italia Sera.

