Roberto Speranza sulla pandemia | “Siamo finalmente in una fase nuova”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) , ma il ministro parla ancora di prudenza Nel corso del suo intervento all’evento di Aiom Le sfide globali e il cancro, il ministro della Salute,, ha parlata dell’attuale stato dell’emergenza pandemica, mostrando un cauto ottimismo: «in unache appare essere diversa da quella dei mesi precedenti. Dobbiamo ancora tenere i piedi per terra e avere massima prudenza ma per la prima volta da molte settimane guardiamo con fiducia a numeri che stannomigliorando nella lotta al Covid». #Covid19 – La situazione in Italia al 3 febbraio: https://t.co/9bTOsOiTgh pic.twitter.com/LTJNUvGZJl — Ministero della Salute (@MinisteroSalute) February 3, 2022 Grazie ai dativaccinazione, il nostro Paese, ha detto ...

Con queste parole il ministro della Salute,, ha descritto l'attuale situazione sanitaria in riferimento alla pandemia di coronavirus nel nostro Paese. L'intervento è arrivato in ...Così il ministro della Salutein un videomessaggio all'evento di Aiom Le sfide globali e il cancro . "Siamo finalmente in una fase che appare essere diversa da quella dei mesi ...Nel corso del suo intervento all’evento di Aiom Le sfide globali e il cancro, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlata dell’attuale stato dell’emergenza pandemica, mostrando un cauto ...Come riportato da Ansa.it, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nel convegno Le sfide globali e il cancro, promosso dall’Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), si è espresso ...