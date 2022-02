Prelievo bancomat, in caso di guasto si possono perdere soldi? (Di sabato 5 febbraio 2022) Quando preleviamo contanti dal bancomat potrebbe capitarci che questo, per un guasto, non emetta soldi. Che succede in questo caso? Nonostante l’uso sempre maggiore di moneta elettronica da parte degli italiani, che si stanno adeguando alle nuove regole imposte dal governo per fronteggiare l’evasione fiscale, sono in tanti quelli che preferiscono avere contanti in tasca L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 5 febbraio 2022) Quando preleviamo contanti dalpotrebbe capitarci che questo, per un, non emetta. Che succede in questo? Nonostante l’uso sempre maggiore di moneta elettronica da parte degli italiani, che si stanno adeguando alle nuove regole imposte dal governo per fronteggiare l’evasione fiscale, sono in tanti quelli che preferiscono avere contanti in tasca L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

malludda1 : @DavideBranduzzi Fa te......se poi ci metti che vado da mia suocera e faccio un prelievo come al bancomat...abbiamo il top - soniabetz1 : @LaPiramide__ @GiorgioAntonel1 E' tutto demenziale, comunque se si tratta solo di deposito o prelievo per fortuna a… - Federic14417588 : @mistral39210594 @GoodbyePopulism @DavidPuente Senza risorse naturali lo siamo sempre stati. Volevo poi ricordarle… - Retroeggs : @ElfReloaded1 @___Flaviana___ @InMonsterland La delega è accettata, per i pensionati che hanno il bancomat è possib… - tittagmr : @vivianapresutti Questa è pervenuta ieri, via mail, da UniCredit, infatti stamattina il prelievo è stato effettuato… -