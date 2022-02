Pechino 2022 | biathlon al via con la staffetta mista Bormolini | “Orgoglioso della scelta fatta”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Grande attesa per le gare diai Giochi di. Si parte con lache, sia a Sochi 2014 che a PyeongChang 2018, ha visto gli azzurri regalarsi la medaglia di bronzo. Lo start è previsto alle ore 10 italiane (le 17 in Cina). La formazione azzurra vedrà al lancio Lisa Vittozzi, seguita da Dorothea Wierer, dall’esordiente Thomase da Lukas Hofer in quarta. Propriosi dice “contento e felice di iniziare sabato, ora gli ultimi ritocchi“. E ancora: “Non vedo l’ora. Sonodai tecnici, la stagione sta andando bene, e proverò a fare quello che ho fatto fino ad adesso. E’ tutto molto complicato qui, perché c’è freddo, vento, neve ...

Dove vedere le gare in tv e in streaming Le Olimpiadi Invernali disono iniziate mercoledì 2 febbraio e saranno in corso di svolgimento fino a domenica 20 febbraio, con la cerimonia di ...Una protesta contro l'organizzazione dei Giochi Invernali a, alla vigilia della ceriomnia d'... 4 febbraioI paesaggi imbiancati hanno ispirato tante opere di letterati e pittori nel corso dei secoli, sia a Occidente, sia in Oriente. Ed è proprio a Pechino che iniziano le Olimpiadi invernali, un evento in ...Sembra ieri che vi abbiamo raccontato le Olimpiadi di Tokyo 2020 ed eccoci già alla vigilia della prima giornata di gare dei Giochi Invernali di Pechino 2022. Scherzi di un calendario rivoluzionato ...