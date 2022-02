Omicidio 73enne a Crotone | accusato assolto definitivamente

Advertising

Agenzia ANSA

Agenzia ANSA

E' diventata definitiva l'assoluzione di Gianluigi Foschini, di 28 anni, accusato dell'omicidio del 73enne Francesco Macrì, avvenuto a Crotone nell'agosto del 2014. La Cassazione ha infatti confermato la sentenza emessa nel febbraio del 2021 dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro. La prima sezione penale della Cassazione ha scagionato il 29enne crotonese con formula piena «per non aver commesso il fatto», ribaltando la sentenza del giudice per le udienze preliminari di 30 anni.