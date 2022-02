Norvegia, il pronome di genere neutro 'hen' potrebbe essere introdotto nella lingua ufficiale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un nuovo pronome di genere neutro entrerà probabilmente nella lingua ufficiale norvegese entro un anno. A darne notizia è lo Språkråd, il Consiglio della lingua norvegese, che ha riscontrato l'uso ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un nuovodientrerà probabilmentenorvegese entro un anno. A darne notizia è lo Språkråd, il Consiglio dellanorvegese, che ha riscontrato l'uso ...

