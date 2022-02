Morandi: “Stare sul palco di Sanremo è difficile, ma fare il Presidente del Bologna è durissima” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Direttamente dal palco di Sanremo 2022 dove è concorrente, Gianni Morandi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Qui ha parlato della sua esperienza da Presidente del Bologna, ruolo rivestito dal 2010 al 2014. Ecco le sue parole: “È difficile Stare su un palco come quello di Sanremo, ma fare il Presidente del Bologna è anche durissima. Prima di Natale sembrava davvero una grande stagione, poi qualche sconfitta ci ha riportati sulla terra”. SITO Bologna SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Direttamente daldi2022 dove è concorrente, Gianniha parlato ai microfoni di Sky Sport. Qui ha parlato della sua esperienza dadel, ruolo rivestito dal 2010 al 2014. Ecco le sue parole: “Èsu uncome quello di, maildelè anche. Prima di Natale sembrava davvero una grande stagione, poi qualche sconfitta ci ha riportati sulla terra”. SITOSportFace.

