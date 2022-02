Michele Bravi, il testo di “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” tra le cover in gara a Sanremo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Michele Bravi, in gara a Sanremo 2022 per la sua 72esima edizione con la canzone Inverno dei Fiori, ha deciso di portare, durante la serata delle cover, la canzone di Lucio Battisti, famosissima e tanto apprezzata “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi”. La canzone scritta da Lucio Battisti e Mogol, è un brano senza tempo, così come lo è colui che la canta. Lucio Battisti infatti è un cantautore unico e irripetibili, che ha scritto brani senza tempo, e per questo immortali. Ecco qual è il testo della canzone e quale, invece, il significato del brano. Michele Bravi porta la cover di “Io vorrei… non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022), inper la sua 72esima edizione con la canzone Inverno dei Fiori, ha deciso di portare, durante la serata delle, la canzone di Lucio Battisti, famosissima e tanto apprezzata “Iononma se”. La canzone scritta da Lucio Battisti e Mogol, è un brano senza tempo, così come lo è colui che la canta. Lucio Battisti infatti è un cantautore unico e irripetibili, che ha scritto brani senza tempo, e per questo immortali. Ecco qual è ildella canzone e quale, invece, il significato del brano.porta ladi “Ionon ...

Advertising

michele_bravi : Se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni. #Sanremo2022 Photographer: Roberto Chierici Art director: @maryparpinel H… - michele_bravi : La competizione si fa ardua. Ora non mi tiene più nessuno. @FantaSanremo @sangiovann1 #Sanremo2022 - SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - MAPOFJUNGHOSEOK : @geminisdna @michele_bravi MA ME LO VUOI DIRE YOU'RE A MENACE - persona_stanca : Oggi una mia compagna di classe mi ha fatto schiattare dal ridere quando mi ha chiamato per nome e mi ha fatto 'ma… -