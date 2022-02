“Mi piace Jessica”. Colpo di scena al GF Vip, il vip ‘cambia tutto’ e punta sulla principessa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ve lo ricordate l’ingresso al Grande Fratello Vip di Alessandro Basciano? Le inquiline della Casa andarono in brodo di giuggiole. Un bel fustacchione così, del resto, non è che si vede tutti i giorni. Tra le più attratte senza dubbio ci sono state Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Proprio tra le due contendenti l’arrivo di Alessandro provocò una frizione. Anzi, proprio una crisi. La ‘cotta’ che la principessina si è presa per il modello e influencer è di quelle esagerate. Dopo esserci rimasta male perché Sophie aveva inizialmente negato qualsiasi coinvolgimento, Jessica ha iniziato ad aver un comportamento quanto meno inopportuno. In una occasione, ad esempio, si ritrovò al bordo del letto di Sophie e Alessandro mentre i due piccioncini si coccolavano. E in tanti lo hanno notato. Adesso, però, ecco che per Jessica si stanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ve lo ricordate l’ingresso al Grande Fratello Vip di Alessandro Basciano? Le inquiline della Casa andarono in brodo di giuggiole. Un bel fustacchione così, del resto, non è che si vede tutti i giorni. Tra le più attratte senza dubbio ci sono state Sophie Codegoni eSelassié. Proprio tra le due contendenti l’arrivo di Alessandro provocò una frizione. Anzi, proprio una crisi. La ‘cotta’ che la principessina si è presa per il modello e influencer è di quelle esagerate. Dopo esserci rimasta male perché Sophie aveva inizialmente negato qualsiasi coinvolgimento,ha iniziato ad aver un comportamento quanto meno inopportuno. In una occasione, ad esempio, si ritrovò al bordo del letto di Sophie e Alessandro mentre i due piccioncini si coccolavano. E in tanti lo hanno notato. Adesso, però, ecco che persi stanno ...

ducoioni : RT @xparoledicarta: Dio lo sa che a me piace la serata cover a Sanremo, e allora ha deciso di separare Baru e Jessica #jeru - nonograzieh : RT @xparoledicarta: Dio lo sa che a me piace la serata cover a Sanremo, e allora ha deciso di separare Baru e Jessica #jeru - viperellaqueen : RT @xparoledicarta: Dio lo sa che a me piace la serata cover a Sanremo, e allora ha deciso di separare Baru e Jessica #jeru - xparoledicarta : Dio lo sa che a me piace la serata cover a Sanremo, e allora ha deciso di separare Baru e Jessica #jeru - Merendero2000 : Scusate a Don Basci gli tolgo i gradi di Capitano per sabotaggio!...non mi piace...adesso ci fà fumare Jessica...#jerù #jessvip -