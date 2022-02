Mahmood e Blanco sorprendono i fan: l'esibizione a sorpresa dal balcone dell'hotel (Di venerdì 4 febbraio 2022) A poche ore dall'inizio della quarta serata del Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco si sono cimentati in un'esibizione a sorpresa: dal balcone dell'hotel hanno cantato la loro "Brividi" con i ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 4 febbraio 2022) A poche ore dall'inizioa quarta serata del Festival di Sanremo 2022,si sono cimentati in un': dalhanno cantato la loro "Brividi" con i ...

Advertising

SpotifyItaly : Solo una parola: 'Brividi'. Congratulazioni @mahmood e #BLANCO ?? #SanremoSpotify #Sanremo2022 - SanremoRai : “Lo vedi, sono qui, Su una bici di diamanti, uno fra tanti. Nudo con i brividi” L’esibizione integrale è su RaiPla… - trash_italiano : Giusy non preoccuparti, noi adesso votiamo Mahmood, Blanco, Elisa, LRDL e così via, MA QUEST'ESTATE TORNEREMO DA TE… - aka7alfemminile : RT @mareadisogni: Tanto felice che Blanco e Mahmood conoscano Tancredi e lo apprezzino come artista davvero mi si stringe il cuore - mychancetospamm : RT @fearlvess: ma vi rendete conto che blanco si è sdraiato sul palco di sanremo perché ha dormito 4 ore ed è stanco e mahmood non sapeva c… -