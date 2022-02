Liverpool | Klopp | “Diaz è un grande acquisto | ma avrà bisogno di tempo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Luisè stato un ingaggio importante durante il mercato invernale del. Il tecnico dei Reds, Jurgen, ha commentato così il suo: “Siamo tutti esaltati per il suo arrivo, è unche ci permetterà di fronteggiare al meglio tutti gli impegni. Ancora non è al campo di allenamento quindi dovremo aspettare un po’ per vederlo. Per adattarsi in una squadra come la nostra che gioca insieme da un pò ci vorrà, mi sorprenderei se scendesse subito in campo e giocasse già meglio di tutti gli altri“. SportFace.