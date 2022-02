LIVE Slittino, Prove Pechino 2022 in DIRETTA: inizia la prova di allenamento 5 al National Sliding Centre di Yanqing (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.02 Quattro minuti all’inizio della quinta e penultima sessione di allenamento del singolo maschile, ad aprire la giornata sarà il giapponese Seiya Kobayashi. 02.00 Quella di oggi potrebbe essere una giornata in grado di fornire risposte significative in vista della gara di sabato, la sensazione di ieri è stata che quella che i tedeschi Felix Loch (bi-campione olimpico) e Johannes Ludwig, si siano nascosti, realizzando dei crono di tutto rispetto, ottenuti però senza aver spinto più di tanto in partenza. 01.55 A differenza di ieri oggi i 35 slittinisti scenderanno tutti insieme senza la divisione in gruppo A e B. 01.50 I tre azzurri, Kevin Fischnaller, Leon Felderer e Dominik Fischnaller partiranno con i pettorali numero 14,15 e 16 nella prima prova, 20, 21 e 22 nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.02 Quattro minuti all’inizio della quinta e penultima sessione didel singolo maschile, ad aprire la giornata sarà il giapponese Seiya Kobayashi. 02.00 Quella di oggi potrebbe essere una giornata in grado di fornire risposte significative in vista della gara di sabato, la sensazione di ieri è stata che quella che i tedeschi Felix Loch (bi-campione olimpico) e Johannes Ludwig, si siano nascosti, realizzando dei crono di tutto rispetto, ottenuti però senza aver spinto più di tanto in partenza. 01.55 A differenza di ieri oggi i 35 slittinisti scenderanno tutti insieme senza la divisione in gruppo A e B. 01.50 I tre azzurri, Kevin Fischnaller, Leon Felderer e Dominik Fischnaller partiranno con i pettorali numero 14,15 e 16 nella prima, 20, 21 e 22 nella ...

