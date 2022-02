LIVE Atletica | World Indoor Berlino 2022 in DIRETTA | cresce l’attesa per i 60 metri di Marcell Jacobs!

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) 18.13 Entrano i protagonisti dei 60maschili! In corsia 4 c'è LamontIl principale avversario in questa batteria è l'ivoriano Arthur Cissé: 6.53 il suo personale in carriera. 18.11 Proseguono salti interlocutori nel lungo femminile: nessuna ancora ha dato l'impressione di poter dominare la gara. 18.10 Va su tantissimo Armand Duplantis: lo svedese oltrepassa senza problemi il primo colpo i 5.81. 18.08 Non perfetto il salto di Lightfoot che raggiunge la verticalità troppo presto. 18.07 Errori a 5.81 nell'asta per Obiena, Lita Baehre e Lisek. 18.06 Nullo per Mihambo: non il migliore degli avvii per la tedesca. 18.05 Ce la fa Zernikel per un soffio! Primato personale ampiamente migliorato: da 5.72 a 5.81. 18.04 Nullo per Khaddi Sagnia! Poteva ...