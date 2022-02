'L'inversione nei contagi è evidente', dicono governo e Iss. Resta il numero dei morti. Bassetti: 'Solo Covid?' (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'Italia torna sotto i centomila nuovi casi, non accadeva da mesi, fine settimana a parte. L'unico dato in controtendenza è il numero dei decessi, anche oggi sopra i 400. Sarà l'ultimo a diminuire per ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 4 febbraio 2022) L'Italia torna sotto i centomila nuovi casi, non accadeva da mesi, fine settimana a parte. L'unico dato in controtendenza è ildei decessi, anche oggi sopra i 400. Sarà l'ultimo a diminuire per ...

Advertising

nello_paolo : @__Dike_ @Peter_Italy In realta stanno facendo una clamorosa quanto inspiegabile inversione di marcia. Sia nella ti… - DUCAIMPERIALE : @SanremoRai Fate inversione nei primi due ....M&B sono superiori - CLOUDSX91 : per curiosità ho fatto un tiktok da tenere nei privati con fotocamera esterna e flash + filtro inversione, solo che… - criptomercato : ciononostante, a cavallo tra gennaio e febbraio, c'è stata una grande ???? impronta nei volumi: segno di interesse e… - paolodeluca72 : RT @Giulio_Firenze: Col consolidamento dell'alta pressione a tutte le quote (nei prossimi giorni) avremo nuovamente diffusa inversione term… -