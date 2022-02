Lazio | Sarri | ' Mercato? Questi siamo | dovremo fare meglio'

(Di venerdì 4 febbraio 2022) "Ilsi è concluso, stop. Inutile stare qui a parlarne. Ogni tipo di discorso in questo momento si può ritorcere contro la squadra, dobbiamocongiocatori e secondo me si può ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: "Inutile parlare di mercato. Io scontento? Non cado nelle trappole". Il tecnico dellain conferenza stampa Maurizioparla in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina. MERCATO ...Lo dice l'allenatore dellaMaurizioin conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera all'Artemio Franchi contro la Fiorentina. Il tutto al termine di un mercato che ha portato ...La Lazio di Sarri, invece, inizialmente ha fatto fatica ad integrarsi nei nuovi dettami richiesti dal mister e, anche se ora sembra aver ingranato, deve recuperare i punti persi per strada. Esiste ...Maurizio Sarri , nella consueta conferenza stampa della vigilia ... Il tecnico biancoceleste ha escluso il fatto che la Lazio stia vivendo un momento delicato. “Non lo è: nelle ultime dodici partite ...