Klopp su Luis Diaz | Ci piaceva tutto di lui

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il tecnico del Liverpool, Jurgen, in conferenza in vista della prossima sfida di FA Cup col Cardiff, tesse le lodi del nuovo acquisto dei Reds,

Il tecnico del Liverpool, Jurgen, in conferenza in vista della prossima sfida di FA Cup col Cardiff, tesse le lodi del nuovo acquisto dei Reds,DiazDiaz è stato un ingaggio importante durante il mercato invernale del Liverpool . Il tecnico dei Reds, Jurgen, ha commentato così il suo acquisto: ' Siamo tutti esaltati per il suo arrivo, è ...El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, explicó este viernes que si Luis Díaz, su flamante fichaje del mercado de invierno, "llega y juega a su máximo nivel, mejor que el resto", sería "extraño", ya ...Allí, a primera hora, fue recibido por Jurgen Klopp, entrenador alemán que horas antes se había rendido en elogios por el colombiano y que fue el primero que lo recibió. Lo hizo con un fuerte abrazo.