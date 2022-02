Jovanotti e Gianni Morandi a Sanremo 2022 | con Penso Positivo standing ovation

(Di venerdì 4 febbraio 2022): la serata cover riserva una grande sorpresa al pubblico da casa e a quello in Teatro. Lorenzocalca il palco del Teatro Ariston diper accompagnare sul palco il suo amico. I due si esibiscono in un Medley emozionante che ripercorre le tappe della carriera dima si chiude sulle note didi, daall’Ariston. Un’emozione incontenibile quella del pubblico in teatro, tutto in piedi per celebrare ciò che si sta consumando dinanzi agli occhi di tutti gli italiani collegati con il Festival numero 72 della Canzone ...

Morandi cone Mousse T. - medley "Occhi di ragazza", "Un mondo d'amore", "Ragazzo fortunato", "Penso positivo" - 7 E così al terzo anno l'amico di semprefa contento ...A sorpresa, all'Ariston arriverà anche, autore della canzone con cuiMorandi è in gara. Ad accompagnare, invece, Amadeus sarà l'attrice Maria Chiara Giannetta, protagonista della ...Jovanotti è a Sanremo. E in molti assicurano che sarà sul palco dell'Ariston per affiancare Gianni Morandi nel momento in cui il cantante in gara si esibirà questa sera. Jovanotti è un amico storico ...L'Ariston in piedi per Jovanotti e Gianni Morandi: i due cantanti duettano per la serata cover del Festival di Sanremo e conquistano tutti con la loro energia travolgente. Per l'occasione hanno scelto ...