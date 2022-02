Inzaghi all'assalto del Milan: Inter in campo con i titolarissimi. Dubbi a destra (Di venerdì 4 febbraio 2022) Con il ritorno in campo di Alexis Sanchez, Simone Inzaghi ha potuto lavorare con tutti i giocatori a sua disposizione alla vigilia del derby (la squadra in ritiro stasera potrebbe essere raggiunta dal ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Con il ritorno indi Alexis Sanchez, Simoneha potuto lavorare con tutti i giocatori a sua disposizione alla vigilia del derby (la squadra in ritiro stasera potrebbe essere raggiunta dal ...

Advertising

sportli26181512 : Inzaghi all’assalto del Milan: Inter in campo con i titolarissimi. Dubbi a destra: Inzaghi all’assalto del Milan: I… - DucaAndrea85 : Vi dico la mia idea. Saranno estremamente aggressivi, neanche Saelemaekers ma Messias. Secondo me bisognerà reggere… - sportli26181512 : TMW Radio - Brambati: 'Pioli ha fatto un lavoro straordinario, Inzaghi ha un merito': Massimo Brambati, ex calciato… - mr_kubra : RT @fcin1908it: #Inzaghi: 'Non è decisiva, perché mancano ancora 15 partite. Abbiamo visto cosa è accaduto all'andata. Nonostante il paregg… - mr_kubra : RT @fcin1908it: #Inzaghi: 'All'andata il Milan era in un ottimo momento. Hanno avuto una leggera flessione anche per gli infortuni. Pioli è… -