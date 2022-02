Gianluca Grignani e Irama a Sanremo ed è subito lite sulla cover | aleggia il ricordo di Morgan e Bugo

(Di venerdì 4 febbraio 2022)si esibiranno questa sera insieme, per la quarta puntata del Festival di, dedicata alle, in gara tra i big, ha deciso di omaggiare il cantante milanese scegliendo un suo brano e chiedendogli di affiancarlo durante la performance. Tra i due però sarebbero scoppiate le scintille a causa della scelta del pezzo dida portare sul palco dell’Ariston. Su questa discussioneil fantasma di, protagonisti di un indimenticabile momento di caos durante il Festival didel 2020.: tensione prima dell’esibizione a ...

Advertising

GammaStereoRoma : Gianluca Grignani - Dimmi cos'hai - shesgemini : RT @lukexcherry: Achille Lauro e Loredana Bertè, Irama e Gianluca Grignani sinceramente spaventate da entrambi chissà chi mi darà più caos… - yleniaindenial1 : il bonus brillo stasera lo vincerà irama con gianluca grignani che come minimo si scola una bottiglia sul palco mentre canta - romvantic : RT @atlantisprom: questa sera rischiamo un secondo bugo morgan gate con irama e gianluca grignani vi prego fatelo accadere - lukexcherry : Achille Lauro e Loredana Bertè, Irama e Gianluca Grignani sinceramente spaventate da entrambi chissà chi mi darà pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Grignani

8° Cantante " ELISA 9° Cantante " ACHILLE LAURO con Loredana Bertè 10° Cantante " MATTEO ROMANO con Malika Ayane 11° Cantante " IRAMA con12° Cantante " DITONELLAPIAGA e RETTORE 13° ......Morandi - Medley con Mousse T Elisa - What a feeling Achille Lauro - Sei Bellissima Matteo Romano - Your songs (di Elton John) con Malika Ayane Irama - La mia storia tra le dita con...Gianluca Grignani e Irama si esibiranno questa sera insieme, per la quarta puntata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover. Irama, in gara tra i big, ha deciso di omaggiare il cantante milanese ...Tra i vari nomi, anche Loredana Bertè, Gianluca Grignani e Fiorella Mannoia. Ma, anche nelle altre serate della kermesse canora, i Vip non sono mancati. Fiorello e Checco Zalone hanno intrattenuto il ...