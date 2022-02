GF Vip 6: Jessica Selassié e Barù sempre più vicini (Di venerdì 4 febbraio 2022) All’interno della Casa del Grande Fratello Vip le emozioni ed i colpi di scena non mancano davvero mai. Jessica Selassiè in questi giorni si è avvicinata molto a Barù, che per lei ha riservato delle dolci parole. GF Vip 6, cosa c’è realmente tra Barù e Jessica? In questi giorni i telespettatori stanno cercando di capire se tra i ‘Jerù’ (Jessica e Barù) possa sbocciare un sentimento d’amore. La principessina e l’enologo si sono avvicinati molto. Burù, nella giornata di ieri 3 febbraio, alla sua compagna d’avventura Jessica ha detto: ”Sei bella anche senza trucco” – all’apprezzamento del nipote di Costantino della Gherardesca la sorella di Lulù ha risposto con un ”Grazie”. (l’articolo continua dopo la foto.) La principessa ormai da giorni ha rivelato di essere ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 4 febbraio 2022) All’interno della Casa del Grande Fratello Vip le emozioni ed i colpi di scena non mancano davvero mai.Selassiè in questi giorni si è avvicinata molto a, che per lei ha riservato delle dolci parole. GF Vip 6, cosa c’è realmente tra? In questi giorni i telespettatori stanno cercando di capire se tra i ‘Jerù’ () possa sbocciare un sentimento d’amore. La principessina e l’enologo si sono avvicinati molto. Burù, nella giornata di ieri 3 febbraio, alla sua compagna d’avventuraha detto: ”Sei bella anche senza trucco” – all’apprezzamento del nipote di Costantino della Gherardesca la sorella di Lulù ha risposto con un ”Grazie”. (l’articolo continua dopo la foto.) La principessa ormai da giorni ha rivelato di essere ...

JJBell90 : RT @VanessaLoveme: #GFVIP Ma bastaaaaa! Jessica è una stalker peggio di Lulù! È inutile sperare,Barù nn è uno smidollato come Manuel che si… - Alfy631 : RT @VanessaLoveme: #GFVIP Ma bastaaaaa! Jessica è una stalker peggio di Lulù! È inutile sperare,Barù nn è uno smidollato come Manuel che si… - VanessaLoveme : #GFVIP Ma bastaaaaa! Jessica è una stalker peggio di Lulù! È inutile sperare,Barù nn è uno smidollato come Manuel c… - zazoomblog : “Mi piace Jessica”. Colpo di scena al GF Vip il vip ‘cambia tutto’ e punta sulla principessa - #piace #Jessica”.… - untizioh : RAGA VOTIAMO JESSICA FORZA DA QUI A LUNEDÌ DOBBIAMO TROVARLA IN PRIMA POSIZIONE FORZAAAA #jerù #jessvip -